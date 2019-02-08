ЦВК завершила реєстрацію кандидатів: у бюлетені буде 44 прізвища

"44 кандидати балотуються на виборах Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія з 4 січня по 8 лютого приймала рішення щодо реєстрації осіб кандидатами на пост Президента України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Центральна виборча комісія відмовила 47 претендентам у реєстрації кандидатами у Президенти.

В "ОПОРІ" відзначили, що серед кандидатів у Президенти 40 складають чоловіки, а 4 – жінки: Юлія Тимошенко, Ольга Богомолець, Інна Богословська, Юлія Литвиненко.

У повідомленні зазначено, що Середній вік кандидатів складає 50 років. У віковій категорії 35-45 років зареєстровано 15 кандидатів, 45-60 років – 22 кандидати, більше 60 – 7.

"23 претенденти на посаду Глави держави висуваються від партії, а 21 – самовисуванці. Разом з тим 26 з них є членами партій, 18 – не входять до складу будь-якої політичної сили.

Серед зареєстрованих кандидатів 16 є народними депутатами. Одна кандидатка Юлія Литвиненко є безробітною, ще у одного – Романа Насірова – місце роботи не вказано", - йдеться у повідомленні.

В "ОПОРІ" відзначили, що серед кандидатів є дві пари з однаковими прізвищами: Ігор Шевченко та Олександр Шевченко, Юлія Тимошенко та Юрій Тимошенко.

У повідомленні також зазначено, що вибори Президента у 2019 році стали рекордними за кількостю кандидатів. Так, у 1991 році на посаду Глави держави балотувались 6 кандидатів, у 2004-му їхня кількість склала 26, у 2014-му – 23.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія під час засідання зареєструвала Олександра Соловйова та Дмитра Гнапа кандидатами у президенти України.