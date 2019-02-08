ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Центральна виборча комісія під час засідання зареєструвала Олександра Соловйова та Дмитра Гнапа кандидатами у президенти України, передає УНН із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".
"ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти України Олександра Соловйова. Рішення прийнято 10 голосами, 6 членів утрималися. ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти України Дмитра Гнапа. Рішення прийнято одноголосно", - зазначено у повідомленні.
До слова, станом на 7 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 42 кандидатів на пост президента України на чергових виборах президента України, які призначені 31 березня 2019 року.
Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на посаду Президента України.
Як повідомляв УНН, ЦВК відмовила у реєстрації чотирьом претендентам: Дмитру Павліченку, Надії Савченко, Володимиру Олійнику та Володимиру Кононенку.
Нагадаємо, Комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти. Додамо, усі подані заявки ЦВК розглядатиме до 8 лютого включно.