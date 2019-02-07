ЦВК відмовила Надії Савченко у реєстрації кандидаткою у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидаткою у Президенти України Надії Савченко. Таке рішення було прийнято під час засідання, передає УНН із посиланням на "ОПОРУ".
"ЦВК відмовила у реєстрації кандидаткою у Президенти України Надії Савченко. Рішення прийнято одноголосно", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ЦВК відмовила у реєстрації ще двом претендентам.
"ЦВК відмовила у реєстрації Володимиру Олійнику кандидатом у Президенти. Також документи, надані його представником, будуть направлені до поліції для перевірки. Рішення прийнято одноголосно", - йдеться у повідомленні.
За інформацією "ОПОРИ", у реєстрації відмовили і Володимиру Кононенку.
"Рішення прийнято одноголосно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 7 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 41 кандидата на пост президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.