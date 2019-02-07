ЦИК отказала Надежде Савченко в регистрации кандидатом в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в Президенты Украины Надежде Савченко. Такое решение было принято во время заседания, передает УНН со ссылкой на "ОПОРУ".
"ЦИК отказала в регистрации кандидатом в Президенты Украины Надежде Савченко. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЦИК отказала в регистрации еще двум претендентам.
"ЦИК отказала в регистрации Владимиру Олейнику кандидатом в президенты. Также документы, предоставленные его представителем, будут направлены в полицию для проверки. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.
По информации "ОПОРЫ", в регистрации отказали и Владимиру Кононенко.
"Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.
Напомним, на 7 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 41 кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.