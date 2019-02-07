ЦВК зареєструвала Порошенка та ще трьох осіб кандидатами в президенти

"Центральна виборча комісія зареєструвала Петра Порошенка, Юрія Кармазіна, Юлія Литвиненка та Олександра Ващенка кандидатами на пост президента України. За їхні кандидатури Комісія проголосувала одноголосно. Всього документи для реєстрації подала 91 особа. Наразі зареєстровано 41 кандидата", - сказано у повідомлені.



Таким чином, станом на 7 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 41 кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року: Шевченка І.А., Капліна С.М., Наливайченка В.О., Скоцика В.Є., Садового А.І., Купрія В.М., Мураєва Є.В., Гриценка А.С., Балашова Г.В., Богомолець О.В., Шевченка О.Л., Насірова Р.М., Бойка Ю.А., Ляшка О.В., Корнацького А.О., Вілкула О.Ю., Тимошенко Ю.В., Добродомова Д.Є., Мороза О.О., Киву І.В., Кошулинського Р.В., Данилюка О.В., Таруту С.О., Смешка І.П., Богословську І.Г., Зеленського В.О., Габера М.О., Дерев’янка Ю.Б., Безсмертного Р.П., Бондаря В.В., Носенка С.М., Кривенка В.М., Кривоноса С.Г., Ригованова Р.О., Тимошенка Ю.В., Новака А.Я., Журавльова В.М., Порошенка П.О., Кармазіна Ю.А., Литвиненко Ю.Л., Ващенка О.М.



Як повідомляв УНН, ЦВК відкрила рахунки виборчого фонду ще трьох кандидатів у президенти.