ЦИК зарегистрировала Порошенко и еще трех человек кандидатами в президенты

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Петра Порошенко, Юрия Кармазина, Юлия Литвиненко и Александра Ващенко кандидатами на пост Президента Украины. По их кандидатуры Комиссия проголосовала единогласно. Всего документы для регистрации подала 91 человек. Сейчас зарегистрировано 41 кандидата", - сказано в сообщении.



Таким образом, на 7 февраля 2019 Комиссия зарегистрировала 41 кандидата на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019: Шевченко И.А., Каплина С.М., Наливайченко В.А., Скоцика В.Е. , Садового А.И., Куприя В.М., Мураева Е.В., Гриценко А.С., Балашова Г.В., Богомолец О.В., Шевченко А.Л., Насирова Р.М., Бойко Ю.А., Ляшко О.В., Корнацкого А.А., Вилкула А.Ю., Тимошенко Ю.В., Добродомова Д.Е., Мороза А.А., Киву И.В., Кошулинский Р. В., Данилюк А.В., Тарута С.А., Смешко И.П., Богословскую И.Г., Зеленского В.А., Габера Н.А., Деревянко Ю.Б., Бе смертного Р.П., Бондаря В.В., Носенко С.М., Кривенко В.Н., Кривоноса С.Г., Ригованова Р.А., Тимошенко Ю.В., Новака А.Я., Журавлева В .М., Порошенко П.А., Кармазина Ю.А., Литвиненко Ю.Л., Ващенко А.Н.



Как сообщал УНН, ЦИК открыла счета избирательного фонда еще трех кандидатов в президенты.