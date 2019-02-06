ЦВК відкрила рахунки виборчого фонду ще трьох кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Центральна виборча комісія відкрила накопичувальні рахунки виборчого фонду ще 3 кандидатів на пост президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Урядовий кур'єр".
"Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувальних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост президента України Зеленського Володимира Олександровича, Богословської Інни Германівни, Киви Іллі Володимировича", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місія ОБСЄ зі спостереження за виборами має розпочати роботу на початку лютого
Нагадаємо, раніше ЦВК відкрила накопичувальний рахунок виборчого фонду таких кандидатів у президентаи, як Купрія Віталія Миколайовича, Капліна Сергія Миколайовича, Мураєва Євгенія Володимировича, Бойка Юрія Анатолійовича, Шевченка Олександра Леонідовича, Богомолець Ольги Вадимівни, Вілкула Олександра Юрійовича, Ляшка Олега Валерійовича.
Тим часом, 5 лютого ЦВК зареєструвала кандидатами у президенти України ще чотирьох осіб.
Таким чином, всього зареєстровано 34 кандидати на пост президента.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість виборців-українців за вісім років зменшилась на 1,3 млн людей
Як повідомляв УНН, ЦВК завершила приймати документи від претендентів на посаду президента України для реєстрації кандидатом на вибори.