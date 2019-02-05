ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду Президента України

“Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у Президенти України ще чотирьох осіб: Сергія Носенка (самовисування), Віктора Кривенка (партія „Народний Рух України“), Сергія Кривоноса (партія „Воїни АТО“), Руслана Ригованова (самовисування)”, — повідомляє громадянська мережа “ОПОРА”.

Всього вже зареєстровано 34 кандидати на посаду глави держави.

Нагадаємо, загалом до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на виборах президента подало 90 людей.

Комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти. Додамо, усі подані заявки ЦВК розглядатиме до 8 лютого включно.