ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Украины еще четырех человек, передает УНН.
"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Украины еще четырех человек: Сергея Носенко (самовыдвижение), Виктора Кривенко (партия "Народный Рух Украины"), Сергея Кривоноса (партия "Воины АТО"), Руслана Ригованова (самовыдвижение)", - сообщает гражданская сеть "ОПОРА".
Всего уже зарегистрировано 34 кандидата на пост главы государства.
Напомним, всего в ЦИК документы для регистрации кандидатами на выборах президента подало 90 человек.
Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Добавим, все поданные заявки ЦИК будет рассматривать до 8 февраля включительно.