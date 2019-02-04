Вибори президента: до ЦВК подало документи 90 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Загалом до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на виборах президента подало 90 людей, передає УНН із посиланням на повідомлення Громадянської мережі "ОПОРА".
“ЦВК завершила прийом документів для реєстрації кандидатами на виборах президента, які відбудуться 31 березня. Загалом документи подали 90 осіб”, - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, вчора, 3 лютого, був останній день подачі документів до ЦВК.
Додамо, усі подані заявки ЦВК розглядатиме до 8 лютого включно.
Наразі зареєстровано 28 кандидатів.
Раніше УНН повідомляв, ЦВК завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти.