ЦВК завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Вчора був останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймає документи від претендентів на посаду президента України для реєстрації кандидатом на вибори, передає УНН.
Крім того, вчора Президент України Петро Порошенко подав документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації у виборчих перегонах.
Нагадаємо, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 5 претендентам.
Серед тих, хто отримав відмову, – лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.
Втім вчора, 2 лютого, народний депутат Юрій Тимошенко повідомив що подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК).