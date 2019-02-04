ЦВК завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти

Крім того, вчора Президент України Петро Порошенко подав документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації у виборчих перегонах.



Нагадаємо, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 5 претендентам.

Серед тих, хто отримав відмову, – лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.

Втім вчора, 2 лютого, народний депутат Юрій Тимошенко повідомив що подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК).