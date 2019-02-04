ЦИК завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вчера был последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы от претендентов на должность президента Украины для регистрации кандидатом на выборах, передает УНН.
Кроме того, вчера Президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в избирательной гонке.
Напомним, ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 5 претендентам.
Среди тех, кто получил отказ - лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.
Впрочем вчера, 2 февраля, народный депутат Юрий Тимошенко сообщил, что подал документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).