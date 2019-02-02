ЦВК відмовила Симоненку у реєстрації кандидатом на посаду президента

До ЦВК 29 січня 2019 року надійшли документи для реєстрації кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року Симоненка П.М., висунутого 3 січня 2019 року на з’їзді Комуністичної партії України.



Розглянувши вказані документи, Комісія встановила, що Симоненка П.М. висунуто партією, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".



Окрім того, ЦВК звернула увагу, що подана Симоненком П.М. анкета кандидата на пост президента України не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом десяти останніх перед днем виборів років.



Враховуючи викладене, Комісія відмовила Симоненку Петру Миколайовичу, висунутому Комуністичною партією України, в реєстрації кандидатом на пост президента України на чергових виборах президента України.



Як повідомляв УНН, ЦВК відкрила накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидатів на пост президента України.