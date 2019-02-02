ЦВК відкрила накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидатів на пост президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос України".
"Центральна виборча комісія повідомляє про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост президента України. Отримувачі: виборчий фонд Купрія Віталія Миколайовича, виборчий фонд Капліна Сергія Миколайовича, виборчий фонд Мураєва Євгенія Володимировича, виборчий фонд Бойка Юрія Анатолійовича, виборчий фонд Шевченка Олександра Леонідовича, виборчий фонд Богомолець Ольги Вадимівни, виборчий фонд Вілкула Олександра Юрійовича, виборчий фонд Ляшка Олега Валерійовича", - сказано у повідомлені.
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Раніше УНН повідомляв, ЦВК зареєструвала ще 2 заяви від потенційних кандидатів на вибори президента України.