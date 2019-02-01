ЦВК зареєструвала ще 2 заяви від потенційних кандидатів на вибори президента України

“Ще двоє людей сьогодні з 9 до 13 години, здали документи до Центральної виборчої комісії”, - зазначив Хівренко.



Він додав, що станом на 13 годину 1 лютого 56 осіб подали документи до ЦВК у кандидати на посаду президента України.



Зазначимо, сьогодні відбудеться засідання Центральної виборчої комісії щодо затвердження осіб, які подали заяви, у кандидати на посаду президента України.



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Раніше УНН повідомляв, ще один потенційний кандидат у президенти подав документи у ЦВК.



