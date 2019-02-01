ЦВК зареєструвала ще 2 заяви від потенційних кандидатів на вибори президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 2 заяви від потенційних кандидатів на посаду президента України. Про це журналісту УНН повідомив завідувач відділу зв'язків з засобами масової інформації ЦВК Костянтин Хівренко.
“Ще двоє людей сьогодні з 9 до 13 години, здали документи до Центральної виборчої комісії”, - зазначив Хівренко.
Він додав, що станом на 13 годину 1 лютого 56 осіб подали документи до ЦВК у кандидати на посаду президента України.
Зазначимо, сьогодні відбудеться засідання Центральної виборчої комісії щодо затвердження осіб, які подали заяви, у кандидати на посаду президента України.
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Раніше УНН повідомляв, ще один потенційний кандидат у президенти подав документи у ЦВК.