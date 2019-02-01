ЦИК зарегистрировала еще 2 заявления от потенциальных кандидатов на выборы президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 2 заявления от потенциальных кандидатов на пост президента Украины. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий отделом связей со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.
"Еще два человека сегодня с 9 до 13 часов, сдали документы в Центральную избирательную комиссию", - отметил Хивренко.
Он добавил, что по состоянию на 13 часов 1 февраля 56 человек подали документы в ЦИК в кандидаты на пост президента Украины.
Отметим, сегодня состоится заседание Центральной избирательной комиссии об утверждении лиц, подавших заявления, в кандидаты на пост президента Украины.
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Ранее УНН сообщал, что еще один потенциальный кандидат в президенты подал документы в ЦИК.