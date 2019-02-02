ЦИК открыла накопительный счет избирательного фонда кандидатов на пост президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия сообщает об открытии накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Украины".
"Центральная избирательная комиссия сообщает об открытии накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины. Получатели: избирательный фонд Куприя Виталия Николаевича, избирательный фонд Каплина Сергея Николаевича, избирательный фонд Мураева Евгения Владимировича, избирательный фонд Бойко Юрия Анатольевича, избирательный фонд Шевченко Александра Леонидовича, избирательный фонд Богомолец Ольги Вадимовны, избирательный фонд Вилкула Александра Юрьевича, избирательный фонд Ляшко Олега Валерьевича", - говорится в сообщении.
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Ранее УНН сообщал, ЦИК зарегистрировала еще 2 заявления от потенциальных кандидатов на выборы президента Украины.