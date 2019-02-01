КВУ не виключає присутність на виборах фейкових спостерігачів

"Ми також хочемо проінформувати, що є певні місії так званих фейкових спостерігачів. Їх на цих виборах буде намагатися відфільтрувати МЗС спільно з ЦВК", - зазначила Лінник.



Вона додала, що фейкові спостерігачі можуть фінансуватися з РФ.



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Нагадаємо, ще троє потенційних кандидатів у президенти подали документи у ЦВК.