КВУ не виключає присутність на виборах фейкових спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На виборах президента України можуть бути присутні фейкові спостерігачі, фінансування діяльності яких здійснюється з Російської Федерації. Про це заявила представник Комітету виборців України Наталія Лінник під час брифінгу, передає УНН.
"Ми також хочемо проінформувати, що є певні місії так званих фейкових спостерігачів. Їх на цих виборах буде намагатися відфільтрувати МЗС спільно з ЦВК", - зазначила Лінник.
Вона додала, що фейкові спостерігачі можуть фінансуватися з РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на посаду Президента України
Нагадаємо, ще троє потенційних кандидатів у президенти подали документи у ЦВК.