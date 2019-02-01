Ще троє потенційних кандидатів у президенти подали документи у ЦВК

Як повідомляв УНН, сьогодні з 9 до 13 години двоє осіб здали документи до Центральної виборчої комісії. А згодом до ЦВК із документами прийшли ще троє потенційних кандидатів у президенти.

У прес-службі “ОПОРИ” повідомили імена усіх претендентів, які сьогодні принесли документи для реєстрації у передвиборчих перегонах: Руслан Ригованов, Віктор Кривенко, Іван Качайло, Сергій Носенко, Анатолій Губенко.

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“Також у ЦВК був присутній народний депутат Юрій Тимошенко, який раніше висловлював бажання йти у Президенти. Однак він не подав документи для реєстрації. На запитання, чи він прийшов подавати документи, відповів, що “в гості”, — повідомили в “ОПОРІ”.

Зазначимо, що всього 59 осіб висловили бажання балотуватись на посаду глави держави і подали відповідні документи до ЦВК.