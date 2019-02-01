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Еще трое потенциальных кандидатов в президенты подали документы в ЦИК

Еще трое потенциальных кандидатов в президенты подали документы в ЦИК

Киев  •  УНН

 • 15986 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня еще трое потенциальных кандидатов на пост Президента подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в избирательной гонке, передает УНН со ссылкой на сообщение Гражданской сети "ОПОРА".

Как сообщал УНН, сегодня с 9 до 13 часов два человека сдали документы в Центральную избирательную комиссию. А потом в ЦИК с документами пришли еще трое потенциальных кандидатов в президенты.

В пресс-службе "ОПОРЫ" сообщили имена всех претендентов, которые сегодня принесли документы для регистрации в предвыборной гонке: Руслан Ригованов, Виктор Кривенко, Иван Качайло, Сергей Носенко, Анатолий Губенко.

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"Также в ЦИК присутствовал народный депутат Юрий Тимошенко, который ранее выражал желание идти в президенты. Однако он не подал документы для регистрации. На вопрос, пришел ли он подавать документы, ответил, что "в гости", - сообщили в "ОПОРЕ".

Отметим, что всего 59 человек выразили желание баллотироваться на пост главы государства и подали соответствующие документы в ЦИК.

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