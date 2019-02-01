КИУ не исключает присутствие на выборах фейковых наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На выборах президента Украины могут присутствовать фейковые наблюдатели, финансирование деятельности которых осуществляется из Российской Федерации. Об этом заявила представитель Комитета избирателей Украины Наталья Линник во время брифинга, передает УНН.
"Мы также хотим проинформировать, что есть определенные миссии так называемых фейковых наблюдателей. Их на этих выборах будет пытаться отфильтровать МИД совместно с ЦИК", - отметила Линник.
Она добавила, что фейковые наблюдатели могут финансироваться из РФ.
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Напомним, еще трое потенциальных кандидатов в президенты подали документы в ЦИК.