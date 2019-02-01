КИУ не исключает присутствие на выборах фейковых наблюдателей

"Мы также хотим проинформировать, что есть определенные миссии так называемых фейковых наблюдателей. Их на этих выборах будет пытаться отфильтровать МИД совместно с ЦИК", - отметила Линник.



Она добавила, что фейковые наблюдатели могут финансироваться из РФ.



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Напомним, еще трое потенциальных кандидатов в президенты подали документы в ЦИК.