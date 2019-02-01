ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на посаду Президента України

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні під час засідання зареєструвала ще двох кандидатів на пост Президента України. Серед них - Юрій Дерев'янко та Микола Габер, передає УНН із посиланням на Громадянську мережу "ОПОРА".