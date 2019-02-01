ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на посаду Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні під час засідання зареєструвала ще двох кандидатів на пост Президента України. Серед них - Юрій Дерев'янко та Микола Габер, передає УНН із посиланням на Громадянську мережу "ОПОРА".
Як повідомляє "ОПОРА", ЦВК зареєструвала кандидатом на пост Президента України Миколу Габера (самовисування). За одноголосно проголосували всі 15 присутніх членів Комісії.
Також кандидатом на пост Президента України зареєстрували Юрія Дерев'янка (партія "Воля"). За проголосували всі 15 присутніх членів Комісії.
Проте ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом на пост Президента України Олександру Гокову через невідповідність оформлення поданих документів.
Також ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом на пост Президента України Дмитру Кас'яненку через невідповідність оформлення поданих документів.
Нагадаємо, ще 5 потенційних кандидатів у президенти подали документи у ЦВК.
Зазначимо, що всього 59 осіб висловили бажання балотуватись на посаду глави держави і подали відповідні документи до ЦВК.