ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Президента Украины. Среди них - Юрий Деревянко и Николай Габер, передает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть "Опора".
Как сообщает "ОПОРА", ЦИК зарегистрировала кандидатом на пост Президента Украины Николая Габера (самовыдвижение). За единогласно проголосовали все 15 присутствующих членов Комиссии.
Также кандидатом на пост Президента Украины зарегистрировали Юрия Деревянко (партия "Воля"). За проголосовали все 15 присутствующих членов Комиссии.
Однако ЦИК отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины Александру Гокову из-за несоответствия оформления представленных документов.
Также ЦИК отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины Дмитрию Касьяненко из-за несоответствия оформления представленных документов.
Напомним, еще 5 потенциальных кандидатов в президенты подали документы в ЦИК.
Отметим, что всего 59 человек выразили желание баллотироваться на пост главы государства и подали соответствующие документы в ЦИК.