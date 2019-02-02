ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом на должность президента
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Комиссия отказала Симоненко Петру Николаевичу, выдвинутому Коммунистической партией Украины, в регистрации кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
В ЦИК 29 января 2019 года поступили документы для регистрации кандидата на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года Симоненко П.Н., выдвинутого 3 января 2019 на съезде Коммунистической партии Украины.
Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила, что Симоненко П.Н. выдвинуто партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
Кроме того, ЦИК обратила внимание, что представленная Симоненко П.Н. анкета кандидата на пост президента Украины не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение десяти последних перед днем выборов лет.
Учитывая изложенное, Комиссия отказала Симоненко Петру Николаевичу, выдвинутому Коммунистической партией Украины, в регистрации кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины.
Как сообщал УНН, ЦИК открыла накопительный счет избирательного фонда кандидатов на пост президента Украины.