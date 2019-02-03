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Порошенко подав документи у ЦВК

Порошенко подав документи у ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко подав документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) для реєстрації у виборчих перегонах, передає УНН.

"У цей святковий день Петро Порошенко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в Президенти", - написав речник Глави держави Святослав Цеголко.

Додамо, що Порошенка у ЦВК супроводжувала його дружина Марина.

Як повідомляв УНН, Президент України ранком був присутній на церемонії інтронізації митрополита Епіфанія.

Нагадаємо, сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймає документи від претендентів на посаду Президента України для реєстрації кандидатом на вибори.

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