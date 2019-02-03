Порошенко подал документы в ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в избирательной гонке, передает УНН.
"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты", - написал представитель Главы государства Святослав Цеголко.
Добавим, что Порошенко в ЦИК сопровождала его жена Марина.
Как сообщал УНН, Президент Украины утром присутствовал на церемонии интронизации митрополита Епифания.
Напомним, сегодня последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы от претендентов на должность Президента Украины для регистрации кандидатом на выборы.