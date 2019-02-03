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ЦВК сьогодні завершить прийом документів від потенційних кандидатів у президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія (ЦВК) приймає документи від претендентів на посаду Президента України для реєстрації кандидатом на вибори. Про це УНН повідомляє з посиланням на ЦВК.

Процедура прийому документів потенційних кандидатів на посаду голови держави триватиме до 24 години 3 лютого. Втім реєстрація кандидатів на пост глави держави триватиме до 8 лютого 2019 року.

Варто зазначити, що чинний голова держави Петро Порошенко, який заявив про свій намір йти на вибори президента, наразі ще не подав документи в Центрвиборчком.

Нагадаємо, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 5 претендентам.

Серед тих, хто отримав відмову, – лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.

Втім вчора, 2 лютого, народний депутат Юрій Тимошенко повідомив що подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Українські Національні Новини

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