ЦВК сьогодні завершить прийом документів від потенційних кандидатів у президенти

Процедура прийому документів потенційних кандидатів на посаду голови держави триватиме до 24 години 3 лютого. Втім реєстрація кандидатів на пост глави держави триватиме до 8 лютого 2019 року.

Варто зазначити, що чинний голова держави Петро Порошенко, який заявив про свій намір йти на вибори президента, наразі ще не подав документи в Центрвиборчком.

Нагадаємо, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 5 претендентам.

Серед тих, хто отримав відмову, – лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.

Втім вчора, 2 лютого, народний депутат Юрій Тимошенко повідомив що подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК).