ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 5 претендентам

"Комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону та відмовила Жамойдові Олександру Людвиговичу, Качановській Ярославі Павлівні та Касьяненку Дмитру Леонідовичу в реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах президента України", - повідомили у ЦВК.



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Крім того, Центральна виборча комісія встановила невідповідність анкети, поданій Соловйовим О.М., формі анкети кандидата на пост президента України, встановленій постановою Комісії. Окрім того, встановлено наявність у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави. Враховуючи викладене, Комісія відмовила Соловйову Олександру Миколайовичу в реєстрації кандидатом на пост Президента України на чергових виборах Президента України.



Також ЦВК відмовила Симоненку у реєстрації кандидатом на посаду президента.