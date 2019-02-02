ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 5 претендентам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 5 претендентам. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Жамойдо Александру Людвиговичу, Качановской Ярославе Павловне и Касьяненко Дмитрию Леонидовичу в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины", - сообщили в ЦИК.
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Кроме того, Центральная избирательная комиссия установила несоответствие анкеты, представленной Соловьевым А.Н., форме анкеты кандидата на пост президента Украины, установленной постановлением Комиссии. Кроме того, установлено наличие в предвыборной программе кандидата положений, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Учитывая изложенное, Комиссия отказала Соловьеву Александру Николаевичу в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины.
Также ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом на пост президента.