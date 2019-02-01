ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 6 претендентам (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні під час засідання відмовила у реєстрації кандидатом на пост Президента України 6 претендентам. Відзначимо, що одному з претендентів Комісія відмовила вже вдруге, передає УНН із посиланням на прес-службу “ОПОРИ”.
Тож під час засідання ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам на пост Президента України:
Наталії Пилипенко через невідповідність оформлення поданих документів;
Євгенію Андрухіву через невідповідність оформлення поданих документів;
Олександру Тіщенку через невідповідність оформлення поданих документів;
Василю Чупею через невідповідність оформлення поданих документів;
Олександру Гокову через невідповідність оформлення поданих документів;
Петру Рекалу через невідповідність оформлення поданих документів. Це вже друга відмова, яку він отримав від Комісії.
Нагадаємо, ЦВК 1 лютого зареєструвала ще двох кандидатів на посаду Президента України.