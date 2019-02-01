ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 6 претендентам (уточнено)

Тож під час засідання ЦВК відмовила у реєстрації кандидатам на пост Президента України:

Наталії Пилипенко через невідповідність оформлення поданих документів;

Євгенію Андрухіву через невідповідність оформлення поданих документів;

Олександру Тіщенку через невідповідність оформлення поданих документів;

Василю Чупею через невідповідність оформлення поданих документів;

Олександру Гокову через невідповідність оформлення поданих документів;

Петру Рекалу через невідповідність оформлення поданих документів. Це вже друга відмова, яку він отримав від Комісії.

Нагадаємо, ЦВК 1 лютого зареєструвала ще двох кандидатів на посаду Президента України.