ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 6 претендентам (уточнено)

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79502 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101961 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136719 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134992 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131918 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126256 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163947 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117937 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141522 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 6 претендентам (уточнено)

ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 6 претендентам (уточнено)

Киев  •  УНН

 • 12572 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины 6 претендентам. Отметим, что одному из претендентов Комиссия отказала уже второй раз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "ОПОРЫ".

Поэтому во время заседания ЦИК отказала в регистрации кандидатам на пост Президента Украины:

Наталье Пилипенко из-за несоответствия оформления представленных документов;

Евгению Андрухиву из-за несоответствия оформления представленных документов;

Александру Тищенко из-за несоответствия оформления представленных документов;

Василию Чупе из-за несоответствия оформления представленных документов;

Александру Гокову из-за несоответствия оформления представленных документов;

Петру Рекалу из-за несоответствия оформления представленных документов. Это уже второй отказ, который он получил от Комиссии.

Напомним, ЦИК 1 февраля зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Президента Украины.

Украинские Национальные Новости

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