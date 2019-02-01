ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 6 претендентам (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины 6 претендентам. Отметим, что одному из претендентов Комиссия отказала уже второй раз, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "ОПОРЫ".
Поэтому во время заседания ЦИК отказала в регистрации кандидатам на пост Президента Украины:
Наталье Пилипенко из-за несоответствия оформления представленных документов;
Евгению Андрухиву из-за несоответствия оформления представленных документов;
Александру Тищенко из-за несоответствия оформления представленных документов;
Василию Чупе из-за несоответствия оформления представленных документов;
Александру Гокову из-за несоответствия оформления представленных документов;
Петру Рекалу из-за несоответствия оформления представленных документов. Это уже второй отказ, который он получил от Комиссии.
Напомним, ЦИК 1 февраля зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Президента Украины.