В Україні з'явився ще один потенційний кандидат у президенти

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Народний депутат Юрій Тимошенко повідомив що подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомляє УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.

"Друзі, повідомляю, що сьогодні вранці зареєструвався кандидатом в президенти України під порядковим номером 61.Мета, до якої йшов останні 30 років свого життя", - повідомив він. 

Нагадаємо, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 5 претендентам

Також ЦВК відмовила Симоненку у реєстрації кандидатом на посаду президента.

Як повідомляв УНН, ЦВК відкрила накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидатів на пост президента України.

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