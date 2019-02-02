В Україні з'явився ще один потенційний кандидат у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Народний депутат Юрій Тимошенко повідомив що подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомляє УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.
"Друзі, повідомляю, що сьогодні вранці зареєструвався кандидатом в президенти України під порядковим номером 61.Мета, до якої йшов останні 30 років свого життя", - повідомив він.
Нагадаємо, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 5 претендентам.
Також ЦВК відмовила Симоненку у реєстрації кандидатом на посаду президента.
Як повідомляв УНН, ЦВК відкрила накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидатів на пост президента України.