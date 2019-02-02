В Украине появился еще один потенциальный кандидат в президенты

"Друзья, сообщаю, что сегодня утром зарегистрировался кандидатом в президенты Украины под порядковым номером 61. Цель, к которой шел последние 30 лет своей жизни", - сообщил он.



Напомним, ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 5 претендентам.



Также ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом на пост президента.

Как сообщал УНН, ЦИК открыла накопительный счет избирательного фонда кандидатов на пост президента Украины.