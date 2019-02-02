В Украине появился еще один потенциальный кандидат в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Народный депутат Юрий Тимошенко сообщил, что подал документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом сообщает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.
"Друзья, сообщаю, что сегодня утром зарегистрировался кандидатом в президенты Украины под порядковым номером 61. Цель, к которой шел последние 30 лет своей жизни", - сообщил он.
Напомним, ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 5 претендентам.
Также ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом на пост президента.
Как сообщал УНН, ЦИК открыла накопительный счет избирательного фонда кандидатов на пост президента Украины.