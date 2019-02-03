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ЦИК сегодня завершит прием документов от потенциальных кандидатов в президенты

ЦИК сегодня завершит прием документов от потенциальных кандидатов в президенты

Киев  •  УНН

 • 20319 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня последний день, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает документы от претендентов на должность Президента Украины для регистрации кандидатом на выборы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Процедура приема документов потенциальных кандидатов на пост главы государства продлится до 24 часов 3 февраля. Впрочем регистрация кандидатов на пост главы государства продлится до 8 февраля 2019 года.

Стоит отметить, что действующий глава государства Петр Порошенко, заявивший о своем намерении идти на выборы, пока еще не подал документы в Центризбирком.

Напомним, ЦИК отказала в регистрации кандидатом в президенты 5 претендентам.

Среди тех, кто получил отказ - лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Впрочем вчера, 2 февраля, народный депутат Юрий Тимошенко сообщил, что подал документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост Президента Украины в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Украинские Национальные Новости

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