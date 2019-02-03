Митрополита Епифания возвели на престол
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В столичном соборе Святой Софии во время церемонии интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания возвели на престол, передает корреспондент УНН.
После этого предстоятель Православной церкви провел первую литургию в официальном статусе.
Во время богослужения, интронизированный митрополит начал причащать присутствующих в соборе прихожан, первыми из которых был Президент Петр Порошенко с женой Мариной.
Напомним, сегодня в столичном соборе Святой Софии прошла церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).
Во время традиционного поминовения на церемонии интронизации митрополит Епифаний упомянул предстоятеля Русской православной церкви Кирилла среди глав других церквей.
Президент Петр Порошенко пожелал митрополиту Епифанию, интронизация которого продолжается в Софии Киевской, достойно пройти путь объединения и служения Церкви.