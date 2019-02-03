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Митрополита Епіфанія звели на престол

Митрополита Епіфанія звели на престол

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. У столичному соборі Святої Софії під час церемонії інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія возвели на престол, передає кореспондент УНН.

Після цього предстоятель Православної церкви провів першу літургію в офіційному статусі.

Під час богослужіння, інтронізований митрополит почав причащати присутніх в соборі парафіян, першими із яких був Президент Петро Порошенко із дружиною Мариною.

Нагадаємо, сьогодні у столичному соборі Святої Софії пройшла церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

Під час традиційного поминання на церемонії інтронізації митрополит Епіфаній згадав предстоятеля Російської православної церкви Кирила серед глав інших церков.

Президент Петро Порошенко побажав митрополиту Епіфанію, інтронізація якого триває в Софії Київській, достойно пройти шлях об'єднання та служіння Церкві.

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