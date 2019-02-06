ЦИК открыла счета избирательного фонда еще трех кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия открыла накопительные счета избирательного фонда еще 3 кандидатов на пост президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".
"Центральная избирательная комиссия сообщает об открытии накопительных счетов избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины Зеленского Владимира Александровича, Богословской Инны Германовны, Киви Ильи Владимировича", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее ЦИК открыла накопительный счет избирательного фонда таких кандидатов в президентаы, как Куприя Виталия Николаевича, Каплина Сергея Николаевича, Мураева Евгения Владимировича, Бойко Юрия Анатольевича, Шевченко Александра Леонидовича, Богомолец Ольга Вадимовна, Вилкула Александра Юрьевича, Ляшко Олега Валерьевича.
Между тем, 5 февраля ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты Украины еще четырех человек.
Таким образом, всего зарегистрировано 34 кандидата на пост президента.
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Как сообщал УНН, ЦИК завершила прием документов от претендентов на пост президента Украины для регистрации кандидатом на выборы.