Кількість виборців-українців за вісім років зменшилась на 1,3 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Кількість виборців-українців у період з 31 грудня 2010 року до 31 грудня 2018 року зменшилась на понад 1,3 млн громадян. Про це йдеться на офіційному веб-сайті Державного реєстру виборців (ДРВ), передає УНН.
Так, згідно з опублікованими даними на сайті ДРВ, кількість виборців станом на 31 грудня 2010 року становила 36 млн 968 тисяч 587 осіб, а станом на 31 грудня 2018 року - 35 млн 602 тисячі 855 осіб. Згідно з даними ДРВ, кількість виборців за період з 31 грудня 2010 року до 31 грудня 2018 зменшилася на понад 1,3 млн громадян.
Зокрема, міститься таблиця кількості виборців за 2010-2018 роки станом на 31 грудня кожного року.
Нагадаємо, вчора, 3 лютого, ЦВК завершила приймати документи від потенційних кандидатів на пост президента України. Всього до ЦВК подало документи 90 осіб.
Реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.