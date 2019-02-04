Кількість виборців-українців за вісім років зменшилась на 1,3 млн людей

Так, згідно з опублікованими даними на сайті ДРВ, кількість виборців станом на 31 грудня 2010 року становила 36 млн 968 тисяч 587 осіб, а станом на 31 грудня 2018 року - 35 млн 602 тисячі 855 осіб. Згідно з даними ДРВ, кількість виборців за період з 31 грудня 2010 року до 31 грудня 2018 зменшилася на понад 1,3 млн громадян.

Зокрема, міститься таблиця кількості виборців за 2010-2018 роки станом на 31 грудня кожного року.

Нагадаємо, вчора, 3 лютого, ЦВК завершила приймати документи від потенційних кандидатів на пост президента України. Всього до ЦВК подало документи 90 осіб.

Реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.