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Число избирателей-украинцев за восемь лет уменьшилось на 1,3 млн человек

Число избирателей-украинцев за восемь лет уменьшилось на 1,3 млн человек

Киев  •  УНН

 • 6793 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Количество избирателей-украинцев в период с 31 декабря 2010 года в 31 декабря 2018 года уменьшилась более чем 1,3 млн граждан. Об этом говорится на официальном сайте Государственного реестра избирателей (ГРИ), передает УНН.

Так, согласно опубликованным данным на сайте ГРИ, количество избирателей по состоянию на 31 декабря 2010 года составила 36 млн 968 тысяч 587 человек, а по состоянию на 31 декабря 2018 года - 35 млн 602 тысячи 855 человек. Согласно данным ГРИ, количество избирателей за период с 31 декабря 2010 года в 31 декабря 2018 года уменьшилось на более чем 1,3 млн граждан.

В частности, содержится таблица количества избирателей за 2010-2018 годы по состоянию на 31 декабря каждого года.

Напомним, вчера, 3 февраля, ЦИК завершила прием документов от потенциальных кандидатов на пост президента Украины. Всего в ЦИК подали документы 90 человек.

Регистрация кандидатов в президенты продлится до 8 февраля включительно.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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