ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала Александра Соловьева и Дмитрия Гнапа кандидатами в президенты Украины, передает УНН со ссылкой на гражданскую сеть "Опора".
"ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты Украины Александра Соловьева. Решение принято 10 голосами, 6 членов воздержались. ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты Украины Дмитрия Гнапа. Решение принято единогласно", - говорится в сообщении.
К слову, по состоянию на 7 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 42 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины, которые предназначены 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата на пост Президента Украины.
Как сообщал УНН, ЦИК отказала в регистрации четырем претендентам: Дмитрию Павличенко, Надежды Савченко, Владимиру Олейнику и Владимиру Кононенко.
Напомним, Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Добавим, все поданные заявки ЦИК рассматривать до 8 февраля включительно.