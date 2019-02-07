ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на посаду Президента України

"ЦВК зареєструвала Володимира Петрова кандидатом у Президенти України. Рішення прийнято 14 голосами. Двоє членів Комісії утримались", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, ЦВК відмовила у реєстрації чотирьом претендентам: Дмитру Павліченку, Надії Савченко, Володимиру Олійнику та Володимиру Кононенку.

Нагадаємо, Комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти. Додамо, усі подані заявки ЦВК розглядатиме до 8 лютого включно.