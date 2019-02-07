ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на посаду Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Центральна виборча комісія під час засідання зареєструвала Володимира Петрова кандидатом у Президенти України, передає УНН із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".
"ЦВК зареєструвала Володимира Петрова кандидатом у Президенти України. Рішення прийнято 14 голосами. Двоє членів Комісії утримались", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, ЦВК відмовила у реєстрації чотирьом претендентам: Дмитру Павліченку, Надії Савченко, Володимиру Олійнику та Володимиру Кононенку.
Нагадаємо, Комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти. Додамо, усі подані заявки ЦВК розглядатиме до 8 лютого включно.