ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата на пост Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала Владимира Петрова кандидатом в Президенты Украины, передает УНН со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".
"ЦИК зарегистрировала Владимира Петрова кандидатом в Президенты Украины. Решение принято 14 голосами. Двое членов Комиссии воздержались", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ЦИК отказала в регистрации четырем претендентам: Дмитрию Павличенко, Надежды Савченко, Владимиру Олейнику и Владимиру Кононенко.
Напомним, Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Добавим, что все поданные заявки ЦИК будет рассматривать до 8 февраля включительно.