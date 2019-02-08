ЦИК завершила регистрацию кандидатов: в бюллетене будет 44 фамилии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы Президента Украины. В бюллетени 31 марта 2019 года украинцы увидят 44 фамилии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу гражданской сети “ОПОРА”.
"44 кандидата баллотируются на выборах Президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия с 4 января по 8 февраля принимала решение о регистрации лиц кандидатами на пост Президента Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, Центральная избирательная комиссия отказала 47 претендентам в регистрации кандидатами в президенты.
В "ОПОРЕ" отметили, что среди кандидатов в президенты 40 составляют мужчины, а 4 - женщины: Юлия Тимошенко, Ольга Богомолец, Инна Богословская, Юлия Литвиненко.
В сообщении отмечается, что средний возраст кандидатов составляет 50 лет. В возрастной категории 35-45 лет зарегистрировано 15 кандидатов, 45-60 лет - 22 кандидата, более 60 - 7.
"23 претендента на должность главы государства выдвигаются от партии, а 21 - самовыдвиженцы. Вместе с тем 26 из них являются членами партий, 18 - не входят в состав какой-либо политической силы.
Среди зарегистрированных кандидатов 16 являются народными депутатами. Одна кандидат Юлия Литвиненко является безработной, еще у одного - Романа Насирова - место работы не указано", - говорится в сообщении.
В "ОПОРЕ" отметили, что среди кандидатов есть две пары с одинаковыми фамилиями Игорь Шевченко и Александр Шевченко, Юлия Тимошенко и Юрий Тимошенко.
В сообщении также отмечается, что выборы Президента в 2019 году стали рекордными по количеству кандидатов. Так, в 1991 году на должность Главы государства баллотировались 6 кандидатов, в 2004-м их количество составило 26, в 2014-м - 23.
Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала Александра Соловьева и Дмитрия Гнапа кандидатами в президенты Украины.