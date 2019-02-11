ЦВК збільшила видатки на вибори Президента майже на 10 млн гривень

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У понеділок відбулось засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було затверджено розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні відділу взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.