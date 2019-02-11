ЦВК збільшила видатки на вибори Президента майже на 10 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У понеділок відбулось засідання Центральної виборчої комісії, під час якого було затверджено розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні відділу взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.
Так, необхідність внесення змін до Кошторису видатків ЦВК на вибори комісія пов’язує зі збільшенням кількості зареєстрованих кандидатів на пост Президента України до 44 осіб.
“Після внесених змін сума видатків Комісії збільшилась на 9 млн 947 тис. 723 гривні і становить 275 млн 978 тис. 531 гривню”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, Комісія затвердила Розподіл коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, на загальну суму 2 млрд 354 млн 880 тис. гривень.
У вказаному Розподілі видатки ЦВК становлять 275 млн 978 тис. 531 гривню. На окружні виборчі комісії розподілено 40 млн 820 тис. 686 гривень, на дільничні виборчі комісії розподілено 1 млрд 146 млн 616 тис. 619 гривень. Крім того, у разі проведення повторного голосування з виборів Президента України передбачено резерв коштів, який складає 891 млн 464 тис. 164 гривень.
Як повідомляв УНН, форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування у день виборів Президента України Центральна виборча комісія затвердить включно до 8 березня.