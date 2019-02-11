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ЦИК увеличила расходы на выборы Президента почти на 10 млн гривен

ЦИК увеличила расходы на выборы Президента почти на 10 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 10096 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В понедельник состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого было утверждено распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

Так, необходимость внесения изменений в смету расходов ЦИК на выборы комиссия связывает с увеличением количества зарегистрированных кандидатов на пост Президента Украины до 44 человек.

"После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 9 млн 947 тыс. 723 гривны и составляет 275 млн 978 тыс. 531 гривну", - говорится в сообщении.

Кроме того, Комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен.

В указанном распределении расходов ЦИК составляют 275 млн 978 тыс. 531 гривну. На избирательные комиссии распределено 40 млн 820 тыс. 686 гривен, на участковые избирательные комиссии распределено 1 млрд 146 млн 616 тыс. 619 гривен. Кроме того, в случае проведения повторного голосования по выборам Президента Украины предусмотрен резерв средств, который составляет 891 млн 464 тыс. 164 гривен.

Как сообщал УНН, форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов Президента Украины Центральная избирательная комиссия утвердит вплоть до 8 марта.

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