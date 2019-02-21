КИУ: партии выбросили на рекламу почти 150 млн грн перед выборами

"В течение октября-декабря 2018 года парламентские политические партии потратили на оплату рекламных материалов 147 млн грн. Отдельные политические силы оплатили рекламу за деньги, полученные из Государственного бюджета Украины. Всего с 147 млн расходов на рекламу более 43 млн были бюджетными деньгами", - сообщили в организации.

Больше всего, по данным КИУ, "направили на пропагандистскую деятельность партии "Батькивщина", Радикальная партия Олега Ляшко и "Народный Фронт".

"В целом шесть парламентских партий за период октября-декабря потратили на деятельность 290 млн. Таким образом, на рекламу было потрачено каждую вторую гривну (147 млн с 290 млн)", - добавили в Комитете избирателей.

Напомним, НАПК будет контролировать политическую рекламу.