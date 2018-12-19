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MIM-104 Patriot

НАЗК контролюватиме політичну рекламу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції у співпраці з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення контролюватиме використання партіями і кандидатами рекламних бюджетів на телебаченні. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

НАЗК контролюватиме політичну рекламу

“Сьогодні Голова НАЗК Олександр Мангул та Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко підписали Меморандум про співпрацю з метою забезпечення дотримання вимог виборчого та антикорупційного законодавства у сфері телерадіомовлення”, — йдеться у повідомленні.

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Передбачається, що обидві структури будуть доповнювати один одного у контролі виборчих фондів партій. Так, партії звітують про свої витрати до НАЗК, Нацрада, своєю чергою, має повноваження щодо контролю за політичною агітацією.

Таким чином, НАЗК здійснюватиме перехресний контроль інформації, яку політичні партії подають до Агентства, стосовно спрямування ними коштів на телевізійну рекламу.

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“Підкреслюю, ми не контролюємо медіа, але контролюємо витрати, які партії витрачають на медіарекламу” — зазначив голова НАЗК Олександр Мангул.

НАЗК і НТРУ будуть обмінюватися інформацією щодо використання ефірного часу замовниками політичної й соціальної реклами, законного та цільового використання політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності, повноти та достовірності відомостей, що включені до поданих звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів, виборчих фондів кандидатів на посаду Президента.

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Раніше у ЦВК попередили про незаконність дочасної агітації.

У 2019 році в Україні мають відбутися вибори президента і парламента. Так, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної Ради IX скликання — 27 жовтня.

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