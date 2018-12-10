ЦВК підписала Меморандум з Радою Європи

“Згідно з метою Меморандуму, його підписанти мають намір співпрацювати у напрямах зміцнення можливостей ЦВК організовувати та проводити виборчий процес у відповідності до європейських виборчих стандартів та належних практик, а також посилення спроможностей Комісії щодо навчання різних учасників виборчого процесу, включаючи виборців”, — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, Меморандум передбачає сприяння створенню та започаткування діяльності регіональних відділень Комісії, розробку нормативної бази їх функціонування. А також — використання нових технологій у виборчому процесі відповідно до європейських виборчих стандартів та належних практик; подальше удосконалення якості списків виборців і реєстрації виборців тощо.

Як повідомили у ЦВК, 10 грудня у міста Страсбург у Франції з робочим ознайомчим візитом перебувала делегація Центральної виборчої комісії на чолі з її Головою Тетяною Сліпачук, яка прибула на запрошення Генерального директорату з питань демократії Ради Європи у штаб-квартирі РЄ.

Під час візиту делегація Комісії провела низку зустрічей з керівниками структурних підрозділів Генерального секретаріату Ради Європи. Зокрема, спеціальним радником Генерального секретаря РЄ щодо України, виконавчим секретарем Комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню Генерального директорату прав людини та верховенства права паном Режі Брія; директором Департаменту управління європейських країн та управління країн сусідніх регіонів Офісу Генерального директорату програм пані Пілар Моралес.

Голова Комісії мала окрему змістовну зустріч з директором, секретарем Венеціанської комісії паном Томасом Маркертом. Одним із найважливіших підсумків цього візиту стало укладення першого в історії ЦВК Меморандуму про співпрацю між Центральною виборчою комісією та Радою Європи.

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Також у ході візиту члени ЦВК мали можливість поспілкуватися з директором Директорату з політичних питань паном Александром Гесселем, керівником Департаменту з питань демократичного врядування паном Даніелем Попеску, головою Департаменту спостереження за місцевими та регіональними виборами Секретаріату Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи пані Ренате Зікмунд, керівником Управління співробітництва з країнами політики сусідства Секретаріату Венеціанської комісії Генерального директорату прав людини та верховенства права паном Сергієм Кузнєцовим, директором Директорату людської гідності, рівності та врядування пані Клаудією Лучіані, керівником Управління зі сприяння у виборчих процесах Генерального директорату демократії Генерального секретаріату РЄ паном Фрасуа Фрідеріхом, керівником Управління з питань медіа та інтернет врядування Генерального директорату прав людини та верховенства права пані Сільвією Грундман.

Під час візиту відбулося насичене та плідне спілкування з нагальних питань діяльності ЦВК. Зокрема, щодо підготовки та проведення майбутніх виборів Президента України та народних депутатів України, які заплановані 2019 року, а також щодо питань проведення місцевих виборів 2020 року.

Раніше ОБСЄ передала ЦВК засоби зміцнення кібербезпеки.

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У 2019 році в Україні мають відбутися вибори президента і парламента. Так, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної Ради IX скликання — 27 жовтня.

Центральна виборча комісія України — постійний колегіальний державний орган, який наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів президента, народних депутатів, депутатів Верховної Ради, АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.