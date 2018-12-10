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ЦИК подписала Меморандум с Советом Европы

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия Украины и Совет Европы впервые в истории заключили Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, передает УНН.

ЦИК подписала Меморандум с Советом Европы

“Согласно целью Меморандума, его подписанты намерены сотрудничать в направлениях укрепления возможностей ЦИК организовывать и проводить избирательный процесс в соответствии с европейскими избирательными стандартами и надлежащими практиками, а также усиление возможностей Комиссии по обучению различных участников избирательного процесса, включая избирателей”, — говорится в сообщении.

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Кроме того, Меморандум предусматривает содействие созданию и началу деятельности региональных отделений Комиссии, разработку нормативной базы их функционирования. А также — использование новых технологий в избирательном процессе в соответствии с европейскими избирательными стандартами и надлежащими практиками; дальнейшее совершенствование качества списков избирателей и регистрации избирателей и тому подобное.

Как сообщили в ЦИК, 10 декабря в города Страсбург во Франции с рабочим ознакомительным визитом находилась делегация Центральной избирательной комиссии во главе с ее председателем Татьяной Слипачук, которая прибыла по приглашению Генерального директората по вопросам демократии Совета Европы в штаб-квартиру Совета Европы.

Во время визита делегация Комиссии провела ряд встреч с руководителями структурных подразделений Генерального секретариата Совета Европы. В частности, специальным советником Генерального секретаря СЕ по Украине, исполнительным секретарем Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Генерального директората прав человека и верховенства права господином Режи Брия; директором Департамента управления европейских стран и управления стран соседних регионов Офиса Генерального директората программ госпожой Пилар Моралес.

Председатель Комиссии имела отдельную содержательную встречу с директором, секретарем Венецианской комиссии господином Томасом Маркертом. Одним из важнейших итогов этого визита стало заключение первого в истории ЦИК Меморандума о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией и Советом Европы.

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Также в ходе визита члены ЦИК имели возможность пообщаться с директором Директората по политическим вопросам г-ном Александром Гесселем, руководителем Департамента по вопросам демократического управления господином Даниэлем Попеску, председателем Департамента наблюдения за местными и региональными выборами Секретариата Конгресса местных и региональных властей Совета Европы госпожой Ренате Зикмунд, руководителем Управления сотрудничества со странами политики соседства Секретариата Венецианской комиссии Генерального директората прав человека и верховенства права господином Сергеем Кузнецовым, директором Директората человеческого достоинства, равенства и управления госпожой Клаудией Лучиани, руководителем Управления по содействию в избирательных процессах Генерального директората демократии Генерального секретариата СЕ господином Фрасуа Фридерихом, руководителем Управления по вопросам медиа и интернет управления Генерального директората прав человека и верховенства права госпожой Сильвией Грундман.

Во время визита состоялось насыщенное и плодотворное общение по актуальным вопросам деятельности ЦИК. В частности, по подготовке и проведению предстоящих выборов Президента Украины и народных депутатов Украины, которые запланированы в 2019 году, а также по вопросам проведения местных выборов в 2020 году.

Ранее ОБСЕ передала ЦИК средства укрепления кибербезопасности.

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В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы запланированы на 31 марта 2019 года , а выборы в Верховную Раду IX созыва — 27 октября.

Центральная избирательная комиссия Украины — постоянный коллегиальный государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки, проведения выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины.

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