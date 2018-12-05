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МВС і ЦВК домовилися протидіяти порушенням на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України та Центральна виборча комісія уклали меморандум про спільну протидію порушенням під час виборів. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

МВС і ЦВК домовилися протидіяти порушенням на виборах

“Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук сьогодні, 5 грудня, уклали меморандум про співпрацю між відомствами. Такий документ підписано вперше за весь час існування ЦВК та МВС”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МВС, мета меморандуму — об’єднати зусилля МВС та ЦВК задля недопущення порушень виборчих прав громадян та забезпечення правопорядку під час виборчого процесу.

“Ми виходимо з того, що реалізовуємо філософію взаємодії між ЦВК та органами МВС для забезпечення законного процесу виборів, який стартує в країні”, — сказав Аваков.

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“Питання попередження виборчих злочинів і невідворотності покарання за них є дуже важливим для забезпечення виборчого процесу. Тому я вважаю, що об’єднавши зусилля і розуміючи, які саме виклики стоять перед нами, ми зможемо їх подолати. Для того, щоб громадяни мали можливість зробити вибір та були впевнені, що він достеменно відображений в результатах голосування”, - додала Сліпачук.

За інформацією МВС, у межах підписаного меморандуму сторони домовились про висвітлення інформації щодо системних правопорушень виборчого законодавства.

Також буде налагоджено обмін інформацією про кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян, ведення їх електронної карти із розбивкою за видами і регіонами в період проведення виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів.

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Водночас відомства домовились про спільне виявлення, запобігання та припинення правопорушень, пов’язаних із втручанням у роботу комп’ютерних мереж і державних інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем.

Нагадаємо, координатор проектів ОБСЄ надав ЦВК обладнання та програмне забезпечення для посилення кібернетичної безпеки.

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